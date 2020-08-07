Казанський: Провокатор, переданий по обміну бойовикам, повернувся в Україну і йде на вибори

Пособник окупантів Едуард Коваленко, якого в грудні 2019 року по обміну Україна передала бойовикам, повернувся в Херсонську область і має намір брати участь у місцевих виборах. Про це розповів журналіст Денис Казанський.

«Цим літом Едуард Коваленко спокійно в’їхав в Україну на підконтрольну територію. З ОРДЛО, куди його віддали по обміну, він повернувся в Херсонську область, в своє рідне місто Генічеськ, і тепер збирається там участь у місцевих виборах і займатися політикою», — зазначив журналіст.

Казанський додав, що партія «Спас», з якої Коваленко збирається йти на вибори, виступає за ліквідацію української державності.