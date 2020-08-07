Українська модель розповіла, що її жорстоко побили в Туреччині

Свою відпустку в Туреччині 23-річна українська модель Дарина Кирилюк не забуде ще довго. У своєму инстаграме дівчина розповіла про те, що її побили на пляжі в одній з найпопулярніших туристичних країн, пише Spletnik.

— Я не хочу мовчати і розповідати історію, що трапилося зі мною, моїм хлопцем і нашою групою. На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включаючи мене), і хлопці сильно постраждали. Ми дали поліції докладні звіти. Ми не повинні закривати очі на те, що сталося! — написала вона.

Кирилюк також поділилася знімком, на якому видно сліди побоїв на обличчі.

Однак у власника пляжу Момо Бурака Бешера є своя версія того, що відбувається. Він звинуватив модель в наклепі і сказав, що буде звертатися в суд. За його словами, інцидент стався в одному із закладів пляжу, до якого він не має ніякого відношення. Він сказав, що насправді Кирилюк була побита своїм бойфрендом, а звинувачення на адресу співробітників охорони пляжу є помилковими.

Кирилюк тим часом продовжує наполягати на своєму і просить клуб пляжу надати записи з камер спостереження.

— Те, що він не хоче їх оприлюднити, означає, що їм є що приховувати від людей і вони винні. Я люблю Туреччину, і це прекрасна країна, але дуже сумно, що щось подібне може статися в XXI столітті! — заявила Дарія.

Скандал отримав великий резонанс і навіть дійшов до високопоставлених турецьких чиновників. Так, міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой засудив напад на Кирилюк.

— Я засуджую жахливий напад у Чешме, яке не повинно було статися у туристичній зоні, особливо проти жінки. Це неприйнятно і нікому не принесе користі, — зазначив він.

А от інтернет-громадськість не була одностайна: у той час як деякі висловили Дарині своє співчуття, інші звинуватили її в піарі і спробі «хайпануть».