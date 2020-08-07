Для США місяць липень став пальним

Список техногенних аварій у США за останній час, у яких причина досі офіційно не називалася, та які трапилися на військових, або промислових об’єктах.

12 липня – пожежа на УДК Bonhomme Richard

17 липня – пожежа на сталеливарному заводі в Бернс Харбор

17 липня – пожежа на ТЕС Уіт Філд

17 липня – пожежа на нафтохімічному заводі в Атланті

17 липня – пожежа на сталеливарному заводі в Ембріджі

17 липня – пожежа на УДК Kearsarge

20 липня – пожежа на споруджуваному авіаносець John F. Kennedy

27 липня – пожежа на береговій базі Берегової охорони в Гонолулу

28 липня – пожежа в промзоні Сан-Франциско

29 липня – вибух поїзда з хімікатами

29 липня – вибух на НПЗ в Техасі

29 липня – пожежа на хімічному заводі в Мічигані

Загальна: вісім промислових і чотири військових об’єкта за трохи більше двох тижнів.

Крім того, вчора спалахнуло в Каліфорнії, горять сотні гектарів лісу. Вогонь вирує біля будинків, тисячі людей виселено.