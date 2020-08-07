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Для США місяць липень став пальним

07.08.2020

Список техногенних аварій у США за останній час, у яких причина досі офіційно не називалася, та які трапилися на військових, або промислових об’єктах.

Для США месяц июль стал горючим

12 липня – пожежа на УДК Bonhomme Richard
17 липня – пожежа на сталеливарному заводі в Бернс Харбор
17 липня – пожежа на ТЕС Уіт Філд
17 липня – пожежа на нафтохімічному заводі в Атланті
17 липня – пожежа на сталеливарному заводі в Ембріджі
17 липня – пожежа на УДК Kearsarge
20 липня – пожежа на споруджуваному авіаносець John F. Kennedy
27 липня – пожежа на береговій базі Берегової охорони в Гонолулу
28 липня – пожежа в промзоні Сан-Франциско
29 липня – вибух поїзда з хімікатами
29 липня – вибух на НПЗ в Техасі
29 липня – пожежа на хімічному заводі в Мічигані

Загальна: вісім промислових і чотири військових об’єкта за трохи більше двох тижнів.

Для США месяц июль стал горючим

Для США месяц июль стал горючим

Крім того, вчора спалахнуло в Каліфорнії, горять сотні гектарів лісу. Вогонь вирує біля будинків, тисячі людей виселено.

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