В Китае впервые испытали мощный беспилотник для наблюдений за тайфунами (видео)

Азиатско-Тихоокеанский регион, а также охватывающая его часть Юго-Восточная Азия особо подвержены различным природным катаклизмам, в частности тропическим штормам, цунами, ливням и так далее.

Для того, чтобы наблюдать за ударами стихии, в Поднебесной провели испытания нового высокогорного беспилотника WingLoong-10, передает Центральное телевидение Китая.

«Погодный» дрон вылетел из аэропорта Боао в Хайнане, сбросил 30 зондов с высоты 10 тысяч метров в область тропического шторма и провел его многомерное сканирование при помощи радара миллиметрового диапазона.

Создание такого беспилотника, отмечают авторы сообщения — отнюдь не развлечение инженеров, а суровая необходимость: каждый год в азиатском небе формируются в среднем 25−30 тропических циклонов, впоследствии наносящие удар по располагающимся там странам, в том числе и Китаю.

Не стал исключением и год текущий: рано утром 1 августа в Южно-Китайском море, в северо-западной части Тихого океана, недалеко от китайского острова Хайнань, зародился тропический шторм «Синлаку» (Sinlaku). Поначалу тайфун был сосредоточен около 18,9 градуса северной широты и 108,4 градуса восточной долготы — примерно в 174 морских милях к северу от города Дананга, Вьетнам.

Затем «Синлаку» двигался на северо-запад со скоростью 28 километров в час, порывы ветра достигали 65 километров в час. По последним данным, шторм принес ливни, наводнения и разрушения в Таиланд, Китай и Вьетнам.

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Тайфуны ежегодно приносят Китаю 29,5 миллиарда юаней (4,22 миллиарда долларов) экономических потерь, поэтому для наблюденя, а благодаря подобным БПЛА, которые планируют и дальше запускать в рамках проекта «Хайянь» для мониторинга погодных условий на море, специалисты смогут значительно улучшить прогнозирование тропических штормов.

: fakty.ua