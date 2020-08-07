Лукашенко розповів, як Янукович труїв байки про колонії і «амурних справах»

Колишній президент України Віктор Янукович під час офіційних зустрічей часто розповідав «байки» про своє життя.

Про це в інтерв’ю Дмитру Гордону повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Як сказав він, Янукович «дуже відкрита людина».

«Напевно, це не дуже добре для президента… Він наївно відкрита людина. Він міг розповідати те, що взагалі не можна було повторювати самому собі уві сні.

Ми у нього зустрічалися, в Україні, в Криму, або ще десь… Я, [екс-президент Казахстану Нурсултан] Назарбаєв, [президент Росії Володимир] Путін – там всі сидимо. І він починає, починаючи з місць ув’язнення і закінчуючи різними, там, амурними справами… Притому все – у відкриту», – згадав Лукашенко.

Янукович також розповідав про знайомство з радянськими генералами і про те, що йому в колонію приносили обіди з кафе.

«Одного разу він покликав якогось спеціаліста-картяра, який міг творити чудеса. Каже: «Хлопці, у мене є друзі, ми з ним грали, я вигравав». Ну, я в картах не дуже тямлю. А він покликав його – і прямо на вечерю, де всі президенти, він нам дві години разом з ним майстер-клас підносив по грі в карти», – повідомив президент.