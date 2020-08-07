На два тижні випав з життя, не пам’ятає все: «слуга народу» розповів про перенесений COVID-19

Народного депутата України від фракції «Слуга народу» Данила Гетманцева виписали з лікарні після перенесеного COVID-19.

Про це політик розповів у своєму Telegram-каналі 6 серпня. У нього була пневмонія, але апарат ШВЛ народному обранцю не знадобився.

«Відбувся порівняно легко… Хоча, якщо чесно, протягом цих двох вирваних з життя тижнів, пам’ятаю далеко не все», – написав він.

«Скажу одне, таке не побажаєш навіть дорослим розумникам, фб-експертам і тб-ерудитам, весело разгоняющим в соцмережах на 100% «підтверджені» тези про відсутність вірусу і змови масонів», – додав він.

Гетманцев закликав усіх носити маски, а також подякував медикам за допомогу.