На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві “Дубномолоко”, захворіли 32 людини

У Рівненській області коронавірус виявили у 32 працівників молокозаводу у Дубному.

Про це інформує Цензор.НЕМАЄ із посиланням на сайт Рівненської ОДА.

“На підприємстві “Дубномолоко” станом на вчора підтверджені 24 COVID-пацієнти, сьогодні підтвердилися ще 8 пацієнтів, хворих на коронавірус. Всі контактні працівники обстежуються методом ІФА-тестів.

Також проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи з метою локалізації поширення інфекції” – йдеться в повідомленні.

При цьому в ОДА зазначили, що підприємство, яке займається переробкою молока та виробництвом сиру, продовжує працювати в звичайному режимі.