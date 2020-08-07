Очевидець розповів подробиці загибелі подружньої пари під Одесою: люди кричали і плакали

В Одеській області в селі Лиман Татарбунарського району на території курорту «Катранка» потонула подружня пара. Жінку намагалися врятувати, а тіло чоловіка знайшли пізніше.

Про те, як сталася трагедія очевидець Олексій Левченко розповів в Facebook. Подружжя не змогли впоратися з морською течією.

За словами Левченко, у день трагедії було вітряно, але хвилі не були особливо великими.

«Я відплив подалі і насолоджувався тими гойдалками з хвиль, які накочували одна за одною. Захопившись цією розвагою, я не помітив, як пристойно віддалився від берега. Перевернувшись на спину, я благополучно дістався до безпечного місця, де ноги торкалися дна. Повернувши голову, я побачив симпатичну молоду дівчину, наші погляди на мить перетнулися. Вона посміхалася і була щаслива. На мить у мене майнула думка — «так далеко від берега сама і не боїться», – написав чоловік.

Як потім він побачив, дівчина відпочивала разом з великою компанією, де були діти і люди старшого віку.

«Виходячи на берег, я помітив, що не так-то просто було це зробити, якась зворотна сила тягне тебе назад», – зазначив Левченко.

Він вивів своїх дітей з води і звернув увагу на компанію дівчини, яка почала дивно себе вести.

«Самий старший з них (по виду дідусь), почав махати руками, бігаючи по пляжу. Коли я придивився, то побачив ту незнайомку в оточенні двох чоловіків у воді. Як виявилося пізніше, один із них був її чоловік, другий – кум. Вони віддалялися від берега. Ситуація розгорталася дуже швидко. Буквально відразу з поля зору зник один з чоловіків, після – дівчина. Третій на спині плив до берега. Через деякий час тіло дівчини стало видно і здавалося, що вона пливе на спині. Але згодом стало ясно, що хвиля несе її тіло. Далі був шок, хтось кричав, хтось плакав, хтось просто не розумів, як це могло статися», – розповів чоловік.

За його словами, на допомогу відгукнулися сім’я медпрацівників і хлопець, які теж відпочивали поруч.

«Зовсім незнайомий хлопець, фізично дуже міцний, протягом двох годин робив масаж серця і штучне дихання. Упускаючи всі подробиці, скільки і чого було зроблено і що випливало з рота і носа, це дійсно жахливе видовище. Ми зі старшим сином весь цей час брали участь і виконували всі вказівки чоловіки — медпрацівника», – додав Олексій Левченко.

Він також зазначив, що запаху спиртного у дівчини не було чутно. А рятувальні служби пляжу зовсім не пристосовані до таких ситуацій.

«Швидка – це взагалі окрема історія, мало того, що добиралися дуже довго і приїхали не надавати допомогу, а як до небіжчика. Ми на ношах несли, зупиняючись через кожні 20-30 секунд, роблячи штучне дихання. А найцікавіше було, коли в новій машині швидкої допомоги лікар або фельдшер (я не сильний в медицині) у буквальному значенні слова не міг нічого знайти і підключити. При цьому не розуміючи, де що лежить і як що працює. Машини нові, а персонал абсолютно не навчений. І ті ж люди, які на пляжі, в машині продовжували надавати допомогу далі», – розповів Левченко.

Але врятувати 37-річну жінку, на жаль, не вдалося. Як повідомили ТСН.иа у прес-службі ДСНС в Одеській області, 5 серпня в 23:10 вона померла в лікарні.

Як уточнили в прес-службі Національної поліції в Одеській області, жінку доставили в реанімацію Татарбунарської ГРБ, де вона померла. Чоловіка у четвер, 6 серпня, знайшли рятувальники. За фактом загибелі людей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (Умисне вбивство).

Під Одесою потонула подружня пара (Facebook Олексія Левченка)

Жінку намагалися врятувати отдыхащие на пляжі (Facebook Олексія Левченка)