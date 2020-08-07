«Зоряний» педофіл полював по всій Україні: подробиці скандалу та свідчення очевидців

Затриманий правоохоронцями підозрюваний у зґвалтуванні 9-річної дівчинки виявився 31-річним фотографом. У нього маса селфи з зірками українського шоу-бізнесу, а дітей він заманював перспективою «прилаштувати» в круті телепроекти і привозив у Київ.

Жителі його рідного міста розповіли шокуючі подробиці про «мисливця». Вони стверджують, що педофіл безкарно ходить на свободі мінімум 10 років. Детальніше – у нашому матеріалі.

У Сумській області 9-річна дівчинка познайомилася з чоловіком в соцмережі. Кілька днів вони листувалися, а потім домовилися про зустріч, при цьому чоловік наполягав, щоб вона нічого не розповідала батькам.

31 липня новий «друг» приїхав за дитиною на власному авто і пообіцяв звозити в «Макдональдс», однак відвіз на знімну квартиру. Там він здійснював з неповнолітньою дії сексуального характеру, які згодом кваліфікували як зґвалтування.

Після цього педофіл продовжував писати дівчинці, домовляючись про наступну зустріч, на яку просив привести подружку. Однак ця переписка вже проходила під контролем правоохоронців, так як 1 серпня до них звернулася мати неповнолітньої.

Підозрюваного у зґвалтуванні дитини в Сумах взяли під варту

2 серпня підозрюваного затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

4 серпня було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 29 вересня 2020 р. без права на заставу.

Правоохоронці Сумської області повідомили, що чоловік проживає на Полтавщині, йому 31 рік, і він нібито відомий фотограф. Зараз його перевіряють на причетність до інших злочинів.

Знімав всіх безкоштовно і з’являвся зі «дивними» дівчатками

Як з’ясував OBOZREVATEL, попався на гарячому чоловік – це житель р. Горишние Плавні в Полтавській області. Місто невелике, приблизно 50 тисяч населення, і багато хто дуже добре знають 31-річного «фотографа» Валентина.

Одна з його одноліток розповіла нашим журналістам, що хлопець років з 14 захоплюється фотографією.

«Валик вже тоді називав себе фотографом і, до речі, робив непогані фотосесії. Потім став проситися знімати на всіх міських виставках, активно «ліз» в мерію. Мовляв, запрошуйте на заходи, а я безкоштовно буду фотографувати. Це зараз зрозуміло, що йому потрібні були знайомства, у тому числі з великими людьми, потрібно було прикриття. А тоді ми дивувалися: Валик дійсно ніколи не брав грошей за свою роботу, знімав безкоштовно. Але людина ж має за що жити?!» – розповіла Оксана (ім’я змінено. – Ред.)

Однолітки звертали увагу і на інші моменти. Коли Валентину було 18, а дівчинку, з якою він зустрічався, – 15, це ще сприймалося нормально. Різниця начебто невелика, та й звичайна справа для маленького містечка, де молоді не так вже й багато. Але потім, за словами знайомих, він пішов «на пониження».

«Коли йому було 20, а його новим дівчатам 14, коли йому виповнилося 25, а їм – 13… Ми звертали увагу, це вже впадало в очі. Валик завжди вибирав дівчаток одного типажу: вони були маленькі, худенькі, з короткими стрижками, всім по 13-14 років. З однією з них він зустрічався, поки їй не виповнилося 17. Взагалі всі його «дівчата» були схожі на хлопчиків, а він міняв їх, як рукавички, міг зустрічатися паралельно з декількома. Багато хто навіть думали, що Валик гей, а дівчат тягає з собою для прикриття. Він сам такий манірний, солодкуватий… Не подумайте, що в мене якесь «не те» ставлення до ЛГБТ, просто це впадало в очі», – розповів один із знайомих Валентина Олег.

Валентин викладав в мережу багато своїх фотографій, любив подорожувати Фото з віддаленого Instagram

Шантажував фотографіями і «кидал» на роботі в Домінікані

У Горишних Плавнях Валентин не тільки фотографував, але і пропонував свої послуги як «майстер по компам». Однак не просто так.

«Коли приходив почистити комусь комп або поставити антивірус, то шукав компромат. Ну, як компромат: якісь відверті фотографії. Тихо скачував собі, а потім починав шантажувати: мовляв, я у тебе в комп’ютері бачив те-то, а ти якщо не зробиш, що хочу, то ці фотографії викладу в інтернет. Звичайно, жертви не хотіли розголосу. Коли ти живеш в маленькому місті, особливо. Підлий людина, підлий. Але все вирішували питання з Валентином тихо, не афішуючи», – розповів ще один знайомий «фотографа».

Багато людей про це знали, але… продовжували з ним спілкуватися. Валентин ж усім говорив, що у нього в Домінікані компанія і там він заробляє мінімум за 7 тисяч доларів на місяць, а то й більше. Щоправда, нікому не пояснював, чому все так само живе в Горишних Плавнях.

«Він привіз в Домінікану групу людей. До цього обіцяв їм, що працевлаштує, а вийшло: зібрав з них гроші, привіз і розчинився. Потім ховався від усіх: і в Горишних Плавнях, і в інших містах. Періодично закривав свої соцмережі, а коли пристрасті вщухали, знову відкривав. Наскільки я знаю, ніхто не звертався в поліцію, так як довести дуже важко. Ніякого договору ніхто не підписував. Хлопцям пропонував роботу фотографом, дівчатам – робити манікюр. Підбирав людей, скажімо так, наївних і тихих — тих, хто не влаштує потім скандал. Коли з’ясовувалося, що ніякої роботи немає, Валентин говорив, що нічого не обіцяв. Мовляв, привезти в Домінікану – привіз, а далі його не стосується», – поділився з OBOZREVATEL один з постраждалих.

«Кибербордель» і захист від прослушки

Валентин мало розповідав своїм знайомим про сім’ю, але дуже любив похвалитися. Якось одній дівчині продемонстрував глушник мобільних телефонів, замовлений їм на AliExpress.

«Валик показав мені прилад, який глушить сигнал мобільного зв’язку в невеликому радіусі приблизно 10 метрів. Сказав, що замовляв його на «Алі». Ця глушилка виглядала як пачка Marlboro, а збоку була кнопка. Натискаєш і сигнал пропадає. Тоді я цього не надала значення, а зараз розумію, що він не просто балувався. Глушник йому міг згодитися, щоб маленька жертва не могла додзвонитися рідним», – розповіла OBOZREVATEL Ірина (ім’я змінено. – Ред.)

Але хвастощі глушилки – це ще не все. У 2010 році в Комсомольську вибухнув скандал. Правоохоронці «накрили» порностудію, надавала в режимі онлайн послуги любителям віртуального сексу. Розкрити це незвичайне на той момент для України злочин допомогла… загибель дівчини.

21-річна Ольга викинулася з вікна квартири, розташованої на сьомому поверсі. Все виглядало як самогубство, проте під час судмедекспертизи з’ясувалося, що у дівчини було кульове поранення триденної давності, а кімната, з вікна якої випала дівчина, була напхана сучасною оргтехнікою і в ній знаходилося кілька веб-камер.

Правоохоронці взяли квартиру під спостереження. Виявилося, що злочинці заманювали дівчат, а потім ті ставали рабинями. Їх били, морили голодом, за кожним їх кроком стежили камери. В день у кожної була норма на «секс для клієнтів». Відео транслювалося на сайті з платним доступом.

Знайома Валентина стверджує, що той хвалився, ніби має безпосереднє відношення до цього гучного злочину.

«Валик дуже любив повторювати, що камери в квартирі, і систему, і сайти налаштовував він. Йому говорили: «Валик, ну не звизди, чому ти тоді не сидиш?» А він відповідав: «А я такий хитрий». Не знаю, наскільки правдиві слова, але я особисто їх чула від нього», – розповіла Ірина.

Валентина в місті вважали людиною «з дивацтвами» Фото з віддаленого Instagram

Використовував зірок шоубізу і заманював дівчаток

У Горишних Плавнях багато хто ставився до Валентина, як до людини з дивацтвами. Але списували на те, що він творчий, нібито знімає кліпи, працює на телепроектах в Києві. У соцмережах викладав селфи зі зйомок і з різними знаменитостями. Однак, як стверджують уже київські знайомі, все це великий обман.

«Справа в тому, що кілька разів він працював зі ЗМІ на зйомках, а потім робив собі ліві акредитації, але на тих же телепроектах вів себе з розумом. «Отлавливал» зірку, просто як людина з масовки, і просив сфотографуватися. Знаменитості, звичайно, погоджувалися, для них це звично. Але Валентин потім показував ці фотографії маленьким дівчаткам і говорив, що допоможе їм потрапити на ТБ. Мені розповідали, що навіть привозив декілька груп в Київ», – уточнив співрозмовник OBOZREVATEL.

Потрапив на дочку «серйозну людину»

Жителі Горишних Плавнів переконані, що зґвалтування 9-річної дівчинки, на якому попався педофіл, може бути не єдиним. Стверджують, що про розбещення дітей деякі знали, але батьки жертв не зверталися в поліцію.

Багато років тому Валентин нарвався. В одній з квартир друга обладнав фотостудію. А потім у соцмережах почали з’являтися фотографії дівчаток віком приблизно 11-14 років. Знімки були однотипні, задній фон на знімках один і той же.

І з’ясувалося, що одна з дівчаток – донька серйозної людини. Батьки дитини були в розлученні, а фото дочки, що позує по-дорослому, батько побачив випадково. Він з’ясував, хто робив знімки і потім Валентину довелося довго переховуватися.

Можливо, після цього випадку «фотограф» зрозумів, що треба шукати дівчаток «попроще».

Ще один випадок теж стався в Горишних Плавнях. Мама виявила у доньки схожі дорослі фото, почала розпитувати і та розповіла, що знімки робив її друг, фотограф. На той момент Валентину було 25 років, а дівчинці 11-12.

Як-то вона стала просити маму відпустити її в Київ на телешоу, Валентин запрошує. Жінка категорично заборонила, а її подружку доньки батьки відпустили. Потім та дівчина поділилася: «Добре, що ти не поїхала. Ми не встигли на останній транспорт і Валик зняв квартиру, він мене чіпав».

У вищеописаних випадках батьки дівчаток не зверталися в поліцію, як і інші постраждалі. Більшість боялися розголосу і що це позначиться на дітях – «місто маленький».

Це одна з головних причин, чому «любитель дітей» довгі роки залишався безкарним, а вже попався на зґвалтування в Сумах.