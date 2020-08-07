Медики перечислили провоцирующие рак толстой кишки продукты

Медики установили, что пища с большим содержанием антиоксидантов может вызвать рак толстой кишки. Специалисты перечислили наиболее опасные продукты.

Большое количество антиоксидантов содержится в ягодах, орехах, шоколаде и некоторых видах чая. Они, попадая в кишечник, берут на себя роль катализатора злокачественного процесса. Дело в том, что при переваривании пищи, богатой данными веществами, происходит выделение метаболитов. Они в свою очередь взаимодействуют с микроорганизмами в кишечнике, создавая таким образом необходимые условия для мутировавших клеток, которые и вызывают онкологию.

: Новости Ю