Посольство США в Украине распродает «евробляхи»

4 августа начался онлайн-аукцион, на котором посольство США в Украине распродает свои автомобили на иностранной регистрации. На продажу выставлены три хорошие машины. Пишет Today

В частности, украинцы могут купить серый внедорожник Chevy Suburban 2011 модельного года. Его пробег составляет 71 500 км. На момент написания новости текущая ставка составляла 200 000 грн.

Для такого надежного кроссовера как Suburban, пробег в 71 500 км – это мало. Он выдерживает гораздо больше. Эта модель славится в США своей надежностью.

Белый Ford Transit Connect 2013 модельного года имеет пробег 48 876 км. Его цена – 110 000 грн.

Третий лот американского посольства – черный минивэн VW Caravelle 2012 модельного года. Его пробег – 42 684 км. Текущая цена – 255 555 грн.

Все автомобили находятся в хорошем состоянии. Но после покупки их нужно будет растаможить. Аукцион закончится 13 августа.

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