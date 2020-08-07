Тина Кароль без макияжа повеселилась в машине в необычном виде

Украинская певица Тина Кароль показала себя в естественном и даже домашнем виде
Как известно, дома и не на публичных мероприятиях Тина старается быть в простой одежде, без украшений и макияжа. Чтобы беречь кожу и локоны, звезда в повседневной жизни редко прихорашивается. При этом ее светлое лицо без косметики выглядит также ярко.
Несколько часов назад звезда поделилась небольшим видео, заснятым в машине во время поездки. Позируя в обычном и уютном виде, Тина сражу же привлекла внимание к себе. На фан-странице Кароль также появился данный ролик.
«Тиночка любительница скорости😍 #ТинаКароль #TinaKarol», – говорится в сообщении «ФанТины».
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Тиночка любительница скорости😍 #ТинаКароль #TinaKarol
Вот что пишут сами поклонники:
«любительница игры на нервах», «Куда так мчится интересно плохая девочка 😂😂беги Катечка беги», «А шо там написано», «любим скорость,интригу и пошалить на нервах…молодец», «Любимка наша.❤️», «Плохая девочка 😍», «Тина, Тина, ух🔥».
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