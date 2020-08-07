Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка

В четверг министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Об этом сообщаетThe Washigton Post

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет.

В связи с расследованием федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой, и следователями с НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

Издание напоминает, что расследование НБУ выявило дефицит в бухгалтерских книгах ПриватБанка на $5,5 млрди они назвали это «масштабным и скоординированным мошенничеством», в котором принимали участие основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Washigton Post указывает, что президент Украины Владимир Зеленский, который к государственной службе был актером и работал на телеканале олигарха, назначал Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и экс-юристом олигарха Игоря Коломойского, председателем Офиса президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, не зависит и не имеет никаких договоренностей с олигархом Игорем Коломойским с которым его связывали СМИ.

Перед этим в Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.