Вчені навчилися «стирати» з пам’яті неприємні спогади

Італійські нейрофізіологи змогли стерти у добровольців неприємні спогади за допомогою трансчерепної магнітної стимуляції мозку. На основі цієї технології вчені розраховують у майбутньому розробити лікування від посттравматичного стресового синдрому та інших порушень психіки. Про це в четвер, 30 липня, повідомляє науковий журнал Current Biology.

«Досліди показали, що ми можемо змінювати те, як довго зберігаються потенційно неприємні і травматичні спогади. Це дуже важливо з точки зору реабілітаційної та клінічної медицини. Нашу методику можна застосовувати для найрізноманітніших цілей, починаючи з лікування посттравматичного стресового розладу, чим ми плануємо зайнятися найближчим часом», — розповів один з авторів дослідження, професор Болонського університету Джузеппе ді Пеллегріно.

У ході трансчерепної магнітної стимуляції (ТМС) можна за допомогою магнітних сигналів різної частоти безконтактно підвищувати або знижувати активність різних частин головного мозку. Проникаючи в мозок, ці сигнали породжують імпульси електрики, які змінюють характер роботи нервових клітин у тій області, куди спрямований прилад.

Вчені під керівництвом Ді Пеллегріно з’ясували, як за допомогою такого приладу можна видаляти вже усталені неприємні спогади. На цю ідею їх наштовхнуло вивчення так званої реконсолідації пам’яті. Так нейрофізіологи називають процес, під час якого мозок періодично відтворює спогади про події, що зберігаються в довготривалій пам’яті, і зміцнює їх.

«Кожного разу, коли відтворюється той чи інший спогад, він деякий час перебуває у стані, коли його можна змінити. Ми розробили протокол, що використовує таке «вікно мінливості», аби втрутитися в процес реконсолідації неприємних спогадів», — пояснив колега ді Пеллегріно, Симоне Батталья.

Відзначається, що це стало можливим завдяки тому, що італійські нейрофізіологи виявили, що ця фаза реконсолідації пам’яті про страх і неприємні емоції протікає в одній з областей префронтальної кори, до якої можна «дотягнутися» за допомогою ТМС. Керуючись цією ідеєю, нейрофізіологи зібрали групу зі ста добровольців і спробували стерти у них неприємний спогад, створений у ході експерименту.

Дослідники показували добровольцям набір нейтральних фотографій і при цьому періодично завдавали їм досить болючі удари електрошоком. В результаті, в учасників дослідження досить швидко сформувалася асоціація між цими знімками і болем від ударів струмом.

Через кілька днів вчені запросили їх пройти повторний експеримент, намагаючись відродити спогади про пережитий електрошк за допомогою тих же фотографій. В цей час нейрофізіологи впливали на різні регіони їх мозку за допомогою ТМС, намагаючись «намацати» ланцюжки нейронів, які брали участь у консолідації негативних спогадів.

Наступного дня вчені перевірили, чи змінилися спогади добровольців, ще раз показавши їм фотографії. Як виявилося, стимуляція певних регіонів префронтальної кори дійсно позбавила добровольців від страху і неприємних спогадів, незважаючи на те, що вони не забули подій минулого дня. Вплив на інші ділянки мозку таких результатів не дав.

Успішне завершення цих дослідів, як вважає ді Пеллегріно, відкриває дорогу для використання ТМС в якості терапії від посттравматичного стресового синдрому та інших порушень психіки, через які у людини формуються довготривалі або нав’язливі негативні спогади.

: aspekty.net

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