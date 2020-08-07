В России выдали «сенсацию» о запуске спецслужбами Украины «вагнеровцев» в Беларусь

Пропагандисты РФ распространили версию о том, что российских наемников ЧВК «Вагнера», пойманных в Беларуси, якобы «подставили» спецслужбы Украины.

Соответствующий материал вышел на сайте «Комсомольской правды». Корреспондент издания ссылается на «источник в российских спецслужбах» и пишет, что ему стали известны «сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Беларусь и Россию».

Пропагандистские лозунги не подкрепляются какими-то официальными фактами. В материале также есть ссылка на «комплексную проверку российских правоохранительных органов», какую именно – не уточняется.

Издание утверждает, что «вагнеровцев», при чем якобы бывших, специально вербовали «для охраны нефтяных объектов в Сирии». Наемников, среди которых были и те, которые воевали на Донбассе, якобы обзванивал «некий Сергей Петрович». Он использовал виртуальный номер, который невозможно отследить.

РосСМИ пишет, что на работу согласились многие «ветераны Донбасса» – то есть боевики, которые воевали на стороне «Л/ДНР». В частности, Артем Миляев (позывной «Шаман»), который «вызвался помочь рекрутировать группу».

«Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа… По словам нашего источника в российских спецслужбах, услуги «Шамана» по рекрутингу были оценены в 14 тысяч долларов, которые были положены на его счет через банкомат неизвестным человеком с бородой», – пишет издание.

Корреспондент заявил, что в первой «партии» наемников «были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие на Донбассе».

Пропагандисты при этом заявили, что к покупке билетов для ЧВК якобы причастны две украинские фирмы, львовская и киевская. Однако, как пишет «КП», военные сами порвали свои билеты, уничтожив доказательства.

«Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ», – выдали фейк пропагандисты.