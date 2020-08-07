Центры занятости в Украине изменили работу

Центры занятости в Украине снова начали принимать граждан, поэтому готовы предоставлять услуги по содействию в трудоустройстве не только онлайн.

Об этом сообщается на Facebook-странице Минэкономики.

В министерстве отметили, что личный прием граждан будет возобновлен в центрах занятости и филиалах, которые находятся в «зеленой» зоне уровня эпидемопасности. В остальных зонах ЦЗ работают с частичными ограничениями.

Минэкономики сообщило, что в период карантина работники центров занятости в онлайн-режиме осуществляли подбор вакансий для безработных и персонала для работодателей. По его данным, с 12 марта по 31 июля работу нашли для 222 тысяч человек.

Министерство отметило, что вследствие восстановления работы многих предприятий и компаний увеличивается число поданных вакансий и уменьшается количество нуждающихся в работе. Так, в апреле статус безработного был у 149 тысяч человек, в мае — 97, в июне — 75, в июле — 68.

Напомним, ранее мы писали, что рынок труда в Украине начал оживать. На 516 тысяч соискателей работы, которые зарегистрированы в центрах занятости, приходится 54 тысяч вакансий.