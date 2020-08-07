На Днепропетровщине мать ударила 2-летнего ребенка головой об асфальт: разгорелся скандал

В городе Каменское Днепропетровской области многодетная мать на глазах у людей избила своего 2-летнего сына.

В порыве гнева женщина ударила ребенка головой об асфальт. Малыш приземлился прямо на проезжую часть, сообщила на своей странице в Facebook свидетельница произошедшего Катерина Миршавка.

На этом страдания мальчика не закончились – горе-мать подняла рыдающего ребенка с земли и продолжала его трясти. За него заступилась проходившая мимо горожанка. Девушка с трудом выхватила малыша из рук матери. Тот вцепился в свою спасительницу и не хотел возвращаться обратно.

На Днепропетровщине мать ударила 2-летнего ребенка головой об асфальт Facebook/Катерина Миршавка

«Когда я его поставила на землю и начала осматривать, увидела счесанную щечку, локотки и коленки там, где не было одежды. Слава богу, все обошлось с малышом и не было серьезных травм. Но самое страшное, что могла ехать машина в это время и просто переехала бы малыша, потому что это была проезжая часть», – отметила автор поста.

По словам Катерины, в то время, как она пыталась утешить пострадавшего ребенка, его мать спокойно разговаривала с подругой. Девушка попыталась разузнать, не случалось ли с ним подобное ранее, однако мальчик был настолько напуган, что не произнес ни слова.

«Я в это время расспрашивала малыша и успокаивала его, он ничего не отвечал. Говорила за него старшая сестра, ей примерно 4 года. Спрашивала, бьет ли их мама, плохо ли им. Она говорила, что мама не бьет, и в это время смотрела на маму», – рассказала Миршавка.

Девушка сообщила о данном инциденте в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, однако предпринимать что-либо не стали. По их словам, они уже неоднократно проводили с гражданкой профилактические беседы, однако результатов это не давало.

Скриншот Facebook/Катерина Миршавка

В комментариях под публикацией местные жители отметили, что мать троих детей злоупотребляет алкоголем и не занимается воспитанием детей. Неравнодушные горожане пытались что-либо предпринять, однако полиция в данной ситуации оказалась бессильной.

«Так в сети недавно были их фото, мамаши с бутылками, сигаретами. И рядом дети, как раз после получения детского пособия».

«На прошлой неделе эта мамаша спала пьяная у нас во дворе, с ней была дочь и маленький в коляске, это было в половине первого ночи. Я вызвала полицию, они ее еле добудились, забрали ее с детьми».

«Знаю я эту семью, милиция их адрес знает наизусть, постоянные клиенты! Семья неблагополучная, дети часто дома сидят сами без мамы. Жалко детей, но тут ничего не поделаешь!»

Скриншот Facebook/Катерина Миршавка

Скриншот Facebook/Катерина Миршавка

Скриншот Facebook/Катерина Миршавка