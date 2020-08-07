На пляжах столиці знайдена кишкова паличка

11 пляжів столиці наразі не придатні для відпочинку та використання – там виявилено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. До покращення показників якості води у водоймах, пляжами можна користуватися виключно як зонами відпочинку – без купання.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві у Facebook.

“Досліджені проби води відкритих водойм, відібрані 3 серпня, не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів”, – йдеться у повідомленні.

Відтак встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Києва: “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка”, “Райдуга”, “Тельбін”, “Центральний”, “Чорторий” та “Вербний”.

В цих водоймах купатися не можна.

Крім того, зафіксовано плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі “Галерний”, запах на пляжі “Галерний”, водневий показник – пляжі “Райдуга”, “Галерний” та “Вербний” а також виявлена біохімічна потреба в кисні

(БПК5) – пляж “Райдуга”.

: ukrrain.com

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