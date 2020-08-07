Под Киевом водитель наркоман устроил смертельное ДТП

6 августа возле города Обухов Киевской области произошло ДТП с участием трех авто.

Об этом сообщает ресурс «Киев Оперативный» в Facebook.

Инцидент случился около 08:00 на объездной дороге в Обухове. Там столкнулись машины марки ЗАЗ, Skoda и Toyota.

По предварительным данным, водитель авто ЗАЗ на нерегулируемом перекрестке совершал маневр поворота налево и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил столкновение с этой машиной. Потом ЗАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

Вследствие аварии пассажир ЗАЗ скончался на месте. Водитель авто получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Во время медицинского освидетельствования в больнице было установлено, что 33-летний водитель авто Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства — амфетамин.

Работники полиции задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.