Вооруженные формирования России на Донбассе в пятницу, 7 августа, нарушили режим прекращения огня и произвели два выстрела в сторону Объединенных сил. В то же время за минувшие сутки, 6 августа, провокаций зафиксировано не было.

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook. Отмечается, что враждебные провокации из стрелкового оружия были отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета – у Шумов.

Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация остается контролируемой ВСУ.

В то же время в ООС добавили, что 6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не было зафиксировано.

«Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага», – сказано в сообщении.

«Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины. Слава Украине!» – отметили в штабе.

Оккупанты сорвали перемирие на Донбассе: в ООС зафиксировали два выстрела Facebook / Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation