Филатов о недовольстве украинцев властью: Порошенко и не снилось

Из-за двойных стандартов в политике украинцы все более негативно относятся к пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает «РБК-Украина».

По его словам, например, кортежи и дачи представителей нынешней власти «и не снились» экс-президенту Петру Порошенко.

«Начиная от заказа проституток в Раде и заканчивая заявлениями о неполноценных или некачественных детях. А дачи, а кортежи, которые не снились даже Порошенко. Я это точно знаю», — сказал он.

Филатов вспомнил о том, как к ним в город приезжал пятый президент Украины. Его кортеж был «2-3 машины» и представителям местной власти приходилось за главой государства «болтаться в автобусе по дороге».

«Сейчас в кортеже 50 машин с мигалками, люди все это видят», – добавил он.

Филатов напомнил, что популярность партии власти продолжает снижаться, у «слуг», говорит он, «перспективы совсем нехорошие, и непонятно, какими эти перспективы будут до октября».

Мэр Днепра уверен, что негатив к «СН» растет, предвыборные обещания не выполняются.

«Между ожиданиями и реальностью не просто пропасть, а вселенная. Но у каждого человека есть понятие психологической самокомпенсации. Они не могут признаться себе, что ошиблись в выборе, но рано или поздно наступит прозрение», – отметил он.

По его мнению, руководство Украины понимает, что результатом местных выборов станет определенная делегитимизация власти.

«После «зеленого цунами» на президентских и парламентских выборах они покажут, что массовое разочарование нашло подтверждение в умах избирателей», – подчеркнул Филатов.