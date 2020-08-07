Южнокореец сжег десятки купюр в попытке «очистить» их от коронавируса

Банк Кореи поделился фотографией, на которой изображены десятки подпаленных купюр. Как оказалось, южнокореец по фамилии Ким повредил банкноты, пытаясь очистить их в микроволновке от коронавируса.

В итоге центробанк обменял поврежденные деньги Кима — 5,2 млн вон ($4,4 тыс) на новую валюту.

Повреждение купюр во время домашней очистки — не первый случай для Южной Кореи. Ранее житель города Ансан повредил неназванное количество банкнот номиналом 50 тыс вон (около $42), пытаясь продезинфицировать их в стиральной машине. В итоге, согласно правилам центробанка по обмену поврежденных, изуродованных и загрязненных банкнот, гражданин получил на руки 23 млн вон ($19,3 тыс). Представительница банка Сео Джи Вун сказала, что из всех банкнот номиналом в 50 тыс вон, 507 купюр пришлось восстановить за половину стоимости. По ее словам, потеря оказалась «значительной».

Банк Кореи еще раз напомнил потребителям не класть банкноты в микроволновку и стиральную машину.

: psm7.com