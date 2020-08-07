После шести — платно. В детсадах Киева хотят ввести новый тариф

В Киеве родители массово не хотят отдавать детей в первый класс из-за коронавируса. В некоторых группах количество малышей, которые остаются на «второй год» в старшей группе, больше половины.

Главная причина — возможное дистанционное обучение, при котором образованием детей фактически должны заниматься родители.Но самое интересное в том, что в некоторых детсадах родителям говорят, что за «второгодника» придется платить до 3,5 тыс. грн: мол, на них изначально не было предусмотрено место, а стало быть и не выделены деньги из бюджета. Об этом передает МИР со ссылкой на ВЕСТИ.

«Лучше в садике пересидеть»

Сейчас на родительских форумах одна из самых популярных тем: отдавать детей в первый класс или оставить в саду. Судя по комментариям родителей, большинство из них, опасаясь второй волны Covid-19, намерены оставить детей на второй год. Часть родителей опасаются, что усилить карантин могут посреди учебы, что может навредить малышам.»Сыну шесть лет будет в конце августа, но решили пересидеть, ведь, в отличие от школы, садик можно безболезненно пропускать, не отрабатывая потом часы», — пишет одна из киевлянок. Другая ее поддерживает. «Решили школу отложить. Все лето цифры (количества заболевших) только растут», — высказывает свое мнение еще одна из мам Ангелина.»Моей дочке в октябре этого года будет уже семь. Не пойдем. Выйти на месяц-два, а потом опять дома сидеть? В первом классе дети приобретают навыки к учебе, а тут получится — то учимся, то не учимся», — вторит ей мама воспитанницы детсада в Соломенском районе Алла.Других родителей пугает дистанционное обучение. «При дистанционном обучении родителям придется сидеть с ребенком. Мы рассчитывали на продленку. А так что, бросать работу? А жить на что?» А мамы, которые уже пережили дистанционное обучение со старшими детьми, вообще в шоке. «Я знаю, как это будет — непонятные задания в общем чате в Viber. Учить фактически приходится самой», — пишет Дина, проживающая на Демеевке.

У родителей требуют деньги

В итоге, как можно судить по комментариям, в старших группах некоторых садиков собираются оставить детей на второй год половина родителей. «У нас в чате собирали информацию, кто уйдет, а кто остается. 10 человек из 20 не уходят», — пишет жительница левобережной части Киева Елена. В итоге усугубляется проблема с переполненностью садов — мест для новичков освобождается меньше.Впрочем, в департаменте образования и науки КГГА «Вести» уверили, что количество «второгодников» не катастрофическое, хотя на данный момент назвать их точное количество трудно. «По закону, дети, достигшие школьного возраста, могут оставаться в садике до 31 августа, а родители, которые уже подали документы в первый класс, могут их забрать тоже до 31 августа. Количество детей шести лет, которые могут идти в школу, в Киеве составляет 31 855. Заявлений в первый класс подали 30 190. Эти цифры каждый год приблизительно одинаковы.

И ежегодно 3–4 тысячи детей остаются на повторный курс обучения в старшей группе. До семи лет, по закону, могут пребывать в садике дети с особенными образовательными потребностями», — говорит «Вестям» начальник Управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования департамента Елена Бохно.Тем временем, как узнали «Вести», в некоторых садиках с «переростков» пытались требовать по 3,5 тыс. грн в месяц. Об этом нам рассказали сами родители. «В нашем родительском чате в Viber написали, что с каждого ребенка, который хочет остаться на второй год, дополнительная плата 3,5 тыс. грн. Объяснили это тем, что финансирование на внеплановых детей не предусмотрено. Но после угроз пожаловаться мэру оплату совсем недавно отменили, сказав, что, учитывая форс-мажорные обстоятельства, деньги брать не будут», — рассказала нам Александра, чья дочь ходит в садик на левом берегу.Как выяснилось, такая идея действительно есть. «В департаменте существует проект решения, в котором предлагается брать плату с родителей детей, которые повторно остаются в старшей группе. С проектом можно ознакомиться на сайте КГГА. Обсуждаемая сумма — 3050 грн», — подтверждает Елена Бохно.

Напомним, в Украине государственные садики финансируются из бюджета. Плата за питание, в зависимости от района и садика, — от 500 грн в месяц. Плюс дополнительно родители сбрасываются по 1–3 тыс. грн в год на канцелярию, ремонт, подарки.По словам Бохно, в каждом садике будут решать проблему сами. «Формально в Киеве нет дефицита мест в муниципальных садиках. Сейчас свободных — 11 тысяч, претендуют на них 3 тысячи семей, которые написали заявления. Но проблема в том, что свободные места есть не в районах с новостройками, где большое количество детей, а в микрорайонах с преимущественно пожилым населением. В результате дети, к примеру, с густонаселенных Позняков, не могут попасть в садик возле дома. Им могут предложить в той же Старой Дарнице, где недобор. Но не всех это устраивает. И если в старшей группе остаются повторно дети, то у других детей не будет возможности вообще туда попасть», — говорит Бохно.

В Киеве придумали «смешанное» образование

В департаменте образования КГГА отмечают, что на данный момент речь о дистанционном обучении не идет. «Киев в зеленой зоне, а значит, занятия в школах начнутся 1 сентября. Но, учитывая ситуацию, которую мы пережили весной, мы разработали модели смешанного обучения — ходить в школы не пять, а три дня, например, по сменам. В случае ужесточения карантинных мер ученики новосозданных десятых классов и первоклассники, которые нуждаются в адаптации, в школу будут ходить чаще», — сказала начальник Управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования департамента Елена Бохно.