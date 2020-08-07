Супряга интересует 10 клубов, «Динамо» подняло его ценник до 12-13 млн евро

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга интересен 10 европейским клубам, среди них 3 итальянских, сообщает Corriere dello Sport.

Также по информации источника, киевский клуб поднял ценник на нападающего до 12-13 млн евро.

Ранее сообщалось, что Супрягой интересуются «Лацио» и «Болонья». При этом «Болонья» уже предлагала «Динамо» аренду форварда с обязательством выкупа, но получила отказ.

При этом была информации, что «Динамо» хотело получить за Супрягу 8-10 млн евро.

Тransfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро. Контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года.

Супряга забил 14 голов (2 с пенальти) и сделал 1 ассист в 24 матчах УПЛ.