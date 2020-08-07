Стала известна причина всплеска коронавируса в Киеве

В Киеве, где за прошедшие сутки выявили 186 инфицированных коронавирусом, всплеск связан с ростом уровня диагностики.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает «РБК-Украина».

По информации чиновника, рост заболевания связан с увеличением проведенных тестов.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 1453 человек. Киев со 186 новыми случаями оказался среди лидеров по заболеваемости.

Всего на утро 7 августа в Украине подтверждены 78 261 случай COVID-19, из них 1852 летальных, 43 055 пациентов выздоровели.