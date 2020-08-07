Повінь – зміна системи

Menu
Close

Сифилис передается при обычном рукопожатии

07.08.2020

В самом начале пандемии коронавируса нового типа медики просили людей отказаться от рукопожатий, поскольку в процессе прикосновений COVID-19 легко передается от человека к человеку. Многие не услышали рекомендации врачей и продолжили здороваться при помощи рукопожатий.

Медики решили напомнить о других страшных болезнях, которые могут передаваться с помощью самых обычных и «безобидных» рукопожатий.

Сифилис — один из опаснейших недугов, который может передаться путем обычного прикосновения. Это происходит в том случае, если заболевший игнорирует нормы гигиены или при непосредственном прикосновении к коже с сифилитической язвой.

: Новости Ю

Читайте також:   Прорив греблі в М'янмі: затоплено сіл 85
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *