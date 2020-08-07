СБУшники відхрестилися від обшуків у Корбана

СБУ Дніпропетровщини розповіло про обшуки у комерційних структурах Дніпра.

Про це йдеться у повідомлені управління СБ України у Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.

«Співробітники Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області не брали участі у слідчих діях, які проводить ДФС у представників комерційних структур у Дніпрі, пов’язаних з публічними фігурами в тому числі», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 6 серпня у Дніпрі відбулия масові обшуки. За словами Корбана, працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинок з обшуками його бізнес-партнерів, друзів і родичів.