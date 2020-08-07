В Южной Корее создана вакцина от коронавируса в виде спрея

Медики из Южной Кореи разработали вакцину от коронавируса, которая может использоваться как спрей. Грызуны, привитые этой вакциной в виде спрея, прошли тест на ура.

Детали: Южнокорейские медики разработали вакцину от коронавируса Covid-19, которую можно будет вводить не инъекцией, а через носовой спрей. Об этом сообщают «Вести».

Разработчики отмечают, что их вакцина — аттенуированный (живой, но ослабленный) SARS-CoV-2, который может «тренировать» в том числе местный иммунитет слизистой оболочки носоглотки. Его постепенно адаптировали для культивирования в эпителиальных клетках Vero с 37 до 22 градусов по Цельсию.

По данным исследователей, однократная доза их препарата «сильнейшим образом индуцирует нейтрализующие антитела, клеточный иммунитет и антитела IgA слизистых оболочек» у иммунизированных через нос мышей, которых предварительно сделали крайне восприимчивыми к инфекциям SARS-CoV-2 и SARS-CoV (не привитые из контрольной группы после заражения умерли).

«Мыши, вакцинированные одной дозой, были полностью защищены от инфекции, у них не наблюдалась потеря веса, не было смертей и присутствия вируса в носовых раковинах, мозге, легких и почках», — сообщают авторы исследования.

Однако клинические испытания пока не проводились.

Разработчики подчеркнули, что даже при использовании оксфордской вакцины ChAdOX1-nCoV-19, которая в настоящее время считается одной из лучших разработок, вирусную РНК все равно обнаруживали в носоглотке и легких. Результаты испытаний новой вакцины-спрея показали лучшие результаты, она защищала пациентов полностью.