«Операция без подписи»: Трамп подставил Израиль относительно взрыва в Бейруте — Al Jazeera

Израиль заявил о непричастности к трагедии в Бейруте. Однако некоторые политики не скрывают радости, а бывший конкурент Нетаньяху еще и призвал гордиться тем, что за взрывом, разрушившим половину ливанской столицы, стоят именно израильтяне. Подлил масла в огонь президент Трамп, заявив про «какую-то бомбу».

Израиль отрицает свою причастность к взрыву в порту Бейрута и сообщает, что предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь. Тем не менее израильтяне заняли разные позиции, особенно в свете предположений о том, что Израиль имеет прямое отношение к трагедии в Бейруте.

Министр обороны Бени Ганц и глава МИД Израиля Габи Ашкенази выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил правительству Ливана гуманитарную и медицинскую помощь.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе Совета национальной безопасности обсудить со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым пути оказания дополнительной помощи Ливану после взрыва в Бейруте. «Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время», — сказал президент Израиля Реувен Ривлин.

«У Израиля есть большой опыт в оказании медицинской и гуманитарной помощи. Мы доказали это участвуя в различных миссиях по всему миру. Пришло время оставить в стороне все конфликты», — написал в Твиттере официальный представитель Армии обороны Израиля.

Отрицание и злорадство

Радиостанция Армии обороны Израиля сообщила, что Израиль полностью отрицает свою причастность к взрывам в Бейруте.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил в интервью израильскому «12 каналу», что нет оснований не верить поступающим из Ливана данным о том, что взрыв не был намеренным.

Однако израильские СМИ обратили внимание на комментарий бывшего члена Кнессета Моше Фейглина, который написал в социальных сетях: «Нам всем позволено радоваться тому, что этот взрыв произошел в порту Бейрута, а не в Тель-Авиве. Это прежде всего вопрос морали».

А в другой публикации Фейглин написал: «В честь еврейского Дня святого Валентина мы получили фантастическое шоу фейерверков в порту Бейрута. Вы действительно верите, что это был просто случайный склад с топливом? Разве вы не понимаете, что этот ад должен был обрушиться на нас, как ракетный дождь?»

Более того, он повторил свои слова в интервью израильской радиостанции 103 FM: «Если предположить, что взрыв был вызван ракетами, то хорошо, что это произошло у них, а не в Тель-Авиве. Мы все должны быть счастливы, потому что взрыв произошел в порту Бейрута, а не в Тель-Авиве».

Когда его спросили не намекает ли он на то, что за взрывом стоит Израиль в то время, когда он должен проявлять мудрость и избегать подобных инцидентов, Фейглин, ранее конкурировавший с Нетаньяху за лидерство в партии «Ликуд», ответил: «Я абсолютно с этим не согласен. Если это были мы, а я надеюсь, что это были мы, то мы должны бы этим гордиться, поскольку так мы создадим сдерживающий фактор. Скрывая то, что это были мы — мы ставим себя на темную сторону морали, хотя нет ничего более морального, чем данный поступок».

Сообщается, что взрыв в Бейруте, в результате которого десятки человек погибли и тысячи получили ранения или остались без крова, произошел спустя две недели после эскалации напряженности на израильско-ливанской границе. Напомним, что Израиль мобилизовал свои силы в ожидании возможной атаки со стороны ливанской «Хезболлы», которая пообещала отомстить ему за гибель одного из своих командиров в Сирии. Он погиб в результате бомбардировки, предположительно совершенной израильскими военными.

Операции без подписи

По мнению многих экспертов, заявление ливанских властей о том, что причиной взрыва стали 2750 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована и хранилась в порту на протяжении шести лет, не означает, что можно отбросить гипотезу о причастности Израиля к данной трагедии.

«Политическая система и бюрократический аппарат Ливана несут ответственность за взрыв в Бейруте, поскольку они допустили ненадлежащее хранение взрывчатых веществ. Тем не менее этого недостаточно, чтобы опровергнуть теорию о том, что Израиль несет ответственность за данный инцидент. Можно предположить, что Израиль знал о существовании этих взрывчатых веществ и нашел способ поджечь их, чтобы создать хаос», — написал в Твиттере специалист по израильским делам Салех аль-Наами.

По словам Аль-Наами, на протяжении последних десяти лет в Газе происходило множество загадочных взрывов, которые были названы «случайными», поскольку трудно доказать обратное. Но интерес Израиля к этому очевиден. Аль-Наами отметил, что Израиль называет подобные инциденты «операциями без подписи».

Как сообщает специалист по израильским делам, Израиль значительно увеличил бюджет оперативного отдела Моссада. По его словам, это подразделение занимается «операциями без подписи», так что Израиль не несет никакой ответственности.

С другой стороны, арабский журналист Ясир аз-Заатрах написал в Твиттере, что версия о складе с аммиаком «не исключает сионистского вмешательства, поскольку вопрос о взрыве все еще остается открытым».

По его словам, сионисты хотят усилить эскалацию с «Хезболлой», а то, что произошло в Бейруте, служит их стремлениям, как и международный суд по делу об убийстве бывшего премьер-министра Ливана.

В следующую пятницу специальный трибунал в Гааге должен вынести окончательный вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, которое произошло в 2005 году. В убийстве обвиняют четырех лиц, которые, по мнению суда, связаны с «Хезболлой».

Комментарии Трампа

Президент США Дональд Трамп засветился в израильских социальных сетях после высказываний о взрыве в Бейруте. Один из израильских комментаторов даже заявил, что Трамп сильно навредил репутации Израиля, когда назвал взрыв «преднамеренным нападением».

Президент США рассказал, что американские военные считают причиной взрыва в Бейруте «какую-то бомбу» и что, по всей видимости, это была «атака».

Со своей стороны, американский телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц в Пентагоне сообщил, что «нет никаких доказательств, что взрыв в Бейруте был спланированной атакой и они не знают, о чем говорит президент».

Хайфа и Насралла

На фоне взрывов в Бейруте израильтяне выразили обеспокоенность по поводу возникновения аналогичной катастрофы в порту Хайфы, где находятся крупные склады с химическими веществами.

«Нам необходимо убрать опасные химические вещества из порта Хайфы», — сказала член Кнессета от «Ликуда» Гила Гамлиэль в интервью израильской радиостанции 104 FM.

Журналист Эли Леви заявил той же радиостанции: «Все, кто следит за событиями в Бейруте, прекрасно понимают, что подобная катастрофа может произойти и здесь, в порту Хайфы — у нас есть огромные топливные баки, резервуар для брома и аммиака».

Израильская газета «Джерузалем пост» со ссылкой на Центр экологических исследований в Хайфе сообщила, что в порту на заводах, расположенных рядом с домами, находятся 1500 опасных зон и 800 видов опасных химикатов.

По словам Центра экологических исследований, инцидент в Бейруте иллюстрирует опасность концентрации опасных материалов рядом с густонаселённым городом и подталкивает к срочной необходимости закрыть предприятия по производству горючих и взрывчатых веществ.

После взрывов в Бейруте в сети начал набирать популярность видеоролик, на котором генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла в 2016 году говорит о том, что организация способна нанести удар по складам аммиака в порту Хайфы.

Насралла утверждал: «Несколько наших ракет могут подорвать контейнеры с аммиаком в порту Хайфы, а взрыв по силе будет равен ядерной бомбе. Более 800 тысяч человек пострадают, а десятки тысяч будут убиты».

Al Jazeera (Катар)