В Украине выросло число сложных случаев COVID-19, – Степанов

В Украине увеличилось число сложных случаев заболевания Covid-19, также стало больше новых случаев коронавируса среди детей.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга, в пятницу, 7 августа.

“У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболели 1 453 человека. Из них 103 ребенка и 93 медицинских работника. Были госпитализированы 280 человек. Хочу напомнить, что госпитализации подлежат люди, которые находятся в тяжелом течении болезни”, – сказал он.

Также министр здравоохранения добавил, что последние 24 часа в нашей стране зафиксировано 33 летальных случая. Выздоровел 531 пациент. “Общаясь с врачами (я слышу, что) у нас очень много стало сложных случаев.

Она очень тяжело переносится – эта болезнь. У нас увеличивается количество летальных случаев, у нас увеличивается госпитализация… Цифры поражают каждый день. Практически каждый день мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся об отношении к карантинным правилам!”, – подытожил Степанов.