В Беларуси звукорежиссеров судят за песню Цоя «Перемен» на провластном концерте

В Беларуси, где стартовало досрочное голосование на выборах президента, назначенных на 9 августа, задержали и судят звукооператоров, которые на концерте, которым власти заменили оппозиционный митинг, включил песню Виктора Цоя «Перемен».

Как сообщает «Медиазона», заседания, на котором поочередно будут судить Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, пройдут в суде Центрального района Минска.

Первым судят Галанова. Звукооператору инкриминируют мелкое хулиганство и неповиновение требованию должностного лица.

«6 августа 2020 года Галанов, находясь на площадке у фонтана Киевского сквера имея умысел на нарушение общественного порядка, умышленно сорвал проведение запланированного праздничного концерта, что выразилось в прекращении концерта», —заявила судья.

А «Немецкая волна» показала видео, снятое во время концерта в Минске.