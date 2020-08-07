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Самый первый симптом рака щитовидки и как избежать этой болезни

07.08.2020

Еще 30 лет назад рак щитовидной железы был очень редкой болезнью. Теперь мы все чаще слышим этот диагноз.

Многие исследователи полагают, что рост случаев рака щитовидной железы с 1992 года отчасти связан с радиационным загрязнением, возникшем после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но, к сожалению, это далеко не единственная причина. К раку щитовидки ведут вредные привычки, дефицит йодосодержащих продуктов в рационе, хронический стресс, наследственная предрасположенность. Высокий риск у работников вредных производств и тех, кто может получать высокие дозы радиации.

Рак щитовидной железы хорошо лечится, но важно вовремя его обнаружить. Сложность в том, что рак щитовидки часто протекает без особых симптомов. Но есть один распространенный ранний признак, на который стоит обратить внимание. Это постоянное ощущения кома в горле. Может появиться небольшой узелок на шее, который можно заметить или нащупать. С развитием болезни узелок увеличивается в размерах. Стоит отметить, что узелок в щитовидной железе совсем не обязательно означает рак – чаще всего это доброкачественные образования, которые все же требуют внимания врача.

Также могут возникать боли в области шеи, осиплость голоса, першение в горле, трудности с дыханием и глотанием.

Для профилактики рака щитовидной железы самое важное получать достаточно йода с пищей и отказаться от вредных привычек.

: Новости Ю

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