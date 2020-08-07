ГБР открыло дело против замглавы МИД из-за отказа признать геноцид армян

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара из-за письма, в котором он объяснил, почему Украина не признает геноцид армян в Турции начала 20 века. Об этом Боднар сообщил на своей странице в Facebook.

До этого, в апреле, он адресовал государственным органам власти письмо в контексте 105-й годовщины событий в Османской империи. В нем дипломат разъяснил, что Украина не признает «геноцид армянского народа» поскольку Армения до сих пор не признала геноцидом Голодомор 1932-1933 годов.

«Театр абсурда, пьеса в трех действиях. Народный депутат Украины («слуга народа» Дарья Володина, которая подала в ГБР заявление на дипломата, — прим. Ред.) пытается привлечь к ответственности замглавы МИД Украины (то есть, мою скромную личность) за внешнеполитическую позицию Украины! Но хайпа не будет! Не стал комментировать предыдущие акты плохой режиссуры, не буду унижаться и сейчас», — написал Боднар. Замглавы МИД подчеркнул, что отстаивает национальные интересы и позицию украинского государства, действуя в пределах полномочий и компетенций на основании действующего законодательства. Боднар уверил, что в подписанном им письме отражена официальная позиция государства, а не его личное мнение.

«Оценку профессионализма и эффективности моих действий даёт мой непосредственный руководитель — министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства. Я готов к защите своей чести, достоинства и доброго имени всеми правовыми средствами. Если кто-то намерен меня «сломать», заставить отказаться от государственного подхода к внешней политике, то как говорят в Одессе: «Не дождетесь!», — подытожил Боднар. В 1915 году на территории Османской империи было организовано массовое истребление армян, в результате которого убили от 100 до 200 тысяч человек. Эти события признали геноцидом четыре десятка стран, а в Украине — только Черкасская, Полтавская и Запорожская области на уровне облсоветов.