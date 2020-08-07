Харьков попал в «красную» зону карантина: будут ли останавливать общественный транспорт

В Харькове, который попал в «красную» карантинную зону, не будут останавливать городской транспорт.

«Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе», — заявил мэр Геннадий Кернес во время посещения Саржиного Яра, передает NewsRoom.

По словам градоначальника, эпидемиологам «нужно эффективнее брать тесты».

Решение о внесении Харькова в «красную» зону было принято 7 августа на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отметим, «красная» зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т. д.