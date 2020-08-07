Кум Порошенко организовывает концерты в поддержку Лукашенко

Недзельский оказался одним из организаторов серии бесплатных концертов «За Беларусь».

Как стало известно Vesti.ua, кум Петра Порошенко и бывший директор дворца «Украина» Роман Недзельский оказался одним из организаторов серии бесплатных концертов в поддержку Александра Лукашенко «За Беларусь». Они должны пройти в тринадцати самых больших городах страны.

По словам украинского продюсера Влада Багинского, который уже многие годы участвует в организации фестиваля «Славянский базар в Витебске»: «Украинскими артистами, которым предложили принять участие в этих концертах, занимается Роман Недзельский. Об этом мне сказали сами исполнители».

Известно, что в афише этих мероприятий из украинских звезд значатся Олег Винник, Тина Кароль, Павел Зибров и группа «Лисапетный батальон». Но по нашей информации Винник и «ЛБ» уже отказались выступать 8 августа в Беларуси. Пресс-атташе Кароль и Зибров на момент выхода новости не ответили на запрос Vesti.ua относительно их участие в концертах в поддержку Александра Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы.