СБУ: Бывший военный через соцсети призывал боевиков к нарушению «тишины»

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего военного, который через соцсети призывал к нарушению территориальной целостности Украины.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, деструктивные материалы экс-военный публиковал на своих страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети. В частности, пропагандист публично призвал боевиков к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины в зоне проведения ООС на Донбассе.

В ходе обысков по месту жительства отставника были изъяты компьютер и мобильные телефоны с доказательствами его противоправной деятельности. Действия экс-военного квалифицировали по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Кроме того, как сообщили в СБУ, о подозрении в содействии террористической организации объявлено интернет-агитатору с Кировоградщины, который администрировал сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи российским наемникам.