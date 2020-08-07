В Одессе продают колонию вблизи от моря

Колония в Одессе, которую выставили на продажу, пострадала в мае 2019-го во время бунта осужденных.

Одним из следующих лотов «большой распродажи тюрем» станет колония №51 в Одессе. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.



«При запуске «Большой распродажи тюрем» спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов», — написал Малюська и привел в пример колонию, которую намерены продать.



Она расположена в городе Одесса, на Люстдорфской дороге, 9. Площадь земельного участка: 5,983 га, площадь зданий: 14 482 м2; расстояние до центра: 4 км; расстояние до моря: 3,5 км.



По словам министра, колония пострадала в мае 2019-го во время бунта осужденных, ее подожгли. Из-за пожара большинство зданий стали непригодными для использования.



Малюська добавил, что средства от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.