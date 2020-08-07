Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ливан озвучил версии трагедии в Бейруте

07.08.2020

Ливанский лидер Мишель Аун обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте трагедии.

Правоохранители Ливана рассматривает несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, сообщает Al Arabiya.
 
«Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие», — сказал он. 
 
Президент отметил, что он обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия, чтобы определить точную причину взрыва.
 
Еще Аун добавил, что никому не удастся уйти от правосудия, все виновные в трагедии будут наказаны.

Читайте також:   25-річний хлопець впав з даху дитячого садка на столичній Борщагівці і розбився на смерть
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *