Ливан озвучил версии трагедии в Бейруте

Ливанский лидер Мишель Аун обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте трагедии.

Правоохранители Ливана рассматривает несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, в том числе внешнее воздействие. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, сообщает Al Arabiya.



«Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие», — сказал он.



Президент отметил, что он обратился к Франции с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия, чтобы определить точную причину взрыва.



Еще Аун добавил, что никому не удастся уйти от правосудия, все виновные в трагедии будут наказаны.