Стало известно, как усилят безопасность в поездах

В компании планируют оборудовать пассажирские вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками.

Укрзализныця намерена внедрить комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах, состоящую из 5 основных направлений. Об этом сообщает пресс-служба компании в пятницу, 7 августа.



Отмечается, что целью программы является искоренение криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.



Поэтому программа по усилению безопасности пассажиров будет введена по 5 направлениям.



В частности, в компании планируют: усилить сотрудничество Укрзализныци и Министерства внутренних дел, оборудовать пассажирские вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками, охранять поезда силами военизированной охраны УЗ и бороться с пассажирами без билетов и кражами на вокзале.



«Цель нашей комплексной программы — это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, правоохранителей, военизированной охраны, в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия», — рассказал и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.



По его словам, программа будет представлена на следующей неделе.