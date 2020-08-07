Дочка Лилии Ребрик сыграет главную роль в новом фильме

7-летняя Диана Дикая, дочь ведущей и актрисы Лилии Ребрик, воплощает главную детскую роль в четырехсерийной мелодраме с рабочим названием «Много ненастных дней» телеканала «Украина» и компании FILM.UA Group.

Юная актриса играет роль девочки, мама которой попадает в автомобильную аварию. Пока та в реанимации, о маленькой Маше будет заботиться лучшая подруга мамы – Катя, которая в той аварии потеряла мужа, и свекровь Кати. Обе женщины тяжело переживают горькую утрату. Именно 7-летняя девочка поможет им справиться с горем.

Диана Дикая уже не впервые снимается в кино. Лилия Ребрик очень гордится успехами дочери, ведь ее дисциплинированность на площадке отмечает вся команда проекта.

«В принципе, она играет саму себя – девочку, которая любит ролики, танцы и собак. Когда Диана узнала, что на площадке будет собака, да еще и золотистый ретривер, она очень захотела сниматься. Дочка давно мечтает о четвероногом друге и очень счастлива, что на съемках имеет возможность гулять и играть с собачкой. На самом деле наблюдая за ней на площадке, замечаю, что Диана очень ответственная, все задачи выполняет с первого раза. Режиссер Ира Громозда также это отмечает и мне, как маме, безусловно очень приятно такое слышать», – поделилась Лилия Ребрик.

Также ведущая канала «Украина» рассказала, на что маленькая актриса потратила первые заработанные на этих съемках деньги.

«Диана купила себе велосипед ярко-красного цвета. Двухколесный, взрослый, с возможностью переключать передачи. Теперь «нарезает» на даче и хвастается, что сама заработала себе на велосипед. Вот такой самостоятельный у меня ребенок», – смеясь, добавила телезвезда.

Самостоятельность маленькой артистки поражает и актрису Елену Борозенец, исполнительницу роли Кати.

«Диана – потрясающая девочка, у которой есть чему поучиться всем нам! Вот пару дней назад она рассказывала, что сама уже зарабатывает деньги, и может себе позволить многое. В перерывах между съемками я говорю: «Дианчик, а ну-ка покажи, как работает Тик-Ток», и она с удовольствием это делает. Да и в Инстаграме у нее больше подписчиков, чем у меня! Очень милая и славная девочка, с которой общаешься не как с ребенком, а как со взрослым», – рассказала Елена Борозенец.

: kontrakty.ua