Зеленский на передовой наградил морпеха наручными часами

Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс наградил наручными часами военнослужащего 503-го отдельного батальона морской пехоты Николая Ставицкого. Об этом сообщил сам морпех на своей странице в Facebook.

«Сегодня на самой передовой российско-украинской войны, президент Украины Владимир Зеленский вручил мне ценный подарок, наручные часы от президента Украины», — пишет военный.

По его словам, встреча с главой государства прошла «честно, спонтанно, открыто и откровенно». Оружие у военных никто не забирал, а сам президент был почти без охраны





Фото: Микола Ставицький/Facebook

Также Ставицкий добавил, что формат вопросов в ходе беседы с Зеленским никто не корректировал. Все проходило без репетиций.