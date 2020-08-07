Зеленский ответил на петицию с призывом оставить Киево-Печерскую лавру Московскому патриархату

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой его просили не разрывать договор аренды с Украинской Православной Церковью и не передавать храмово-монастырский комплекс православной святыни в ведение ПЦУ. Об этом говорится на сайте главы государства.

Авторы петиции обращались к президенту с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви и отклонить петицию о расторжении соответствующего договора и передаче Лавры в использование Православной церкви Украины (ПЦУ).

В своем ответе Зеленский напомнил о распоряжении Кабмина от 11 июля 2013, согласно которому здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Среди прочего Зеленский подчеркнул, что Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом.