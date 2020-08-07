Таран: В войсках Зеленскому верят и рады ему

Военнослужащие в зоне боевых действий на Донбассе радуются, когда к ним приезжает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, за время установления режима тишины жители Донбасса почувствовали приближение мира, в регионе стала возрождаться жизнь. Он считает, что от войны устали все, и перемирие дает надежду на разрешение ситуации на Донбассе. При этом, сказал Таран, решаться все будет не военным, а политическим путем.

Военные, уверен министр обороны, своему главнокомандующему верят и рады его видеть.

«Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть президента — не там где-то, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень замечательная психологическая атмосфера каждый раз, когда президент приезжает на позицию», — сказал Таран.