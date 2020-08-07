Виктор Павлик прокомментировал смерть своего сына

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал в соцсети смерть своего 21-летнего сына Павла, который умер в пятницу, 7 августа.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовал видео на песню «Кохаю я Тебе мій Ісус» и пожелал сыну «покоиться с миром».

«Покойся с Богом, сынок. Ты теперь мой Ангел. Аминь. Царство небесное», – написал Павлик.

Виктор Павлик с сыном Павлом 112 Украина

В комментариях под публикацией пользователи соцсети написали певцу слова поддержки.

В сети ажиотаж из-за смерти сына Виктора Павлика Скриншот комментариев