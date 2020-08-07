Хаски освоил язык малышей и заставил карапуза прекратить плакать

Унять ребенка непросто, но всегда очень хочется. Даже собаки это понимают. На видео попал обеспокоенный питомец, которого детские крики довели до паники и… заставили освоить карапузий язык.

Об этом сообщает «Ридус».

Парочка благозвучных слов, произнесённых псом на этом дивном языке, и малыш неожиданно прекратил плакать. Чувствую, популярность хаски теперь еще больше возрастет.

Пользователи поделились своим опытом прослушивания приятных бесед:

У меня лайка, тоже всегда повторяет за малышом — какофония жуткая.

А у меня мопс начинает гавкать при плаче ребёнка. Не переносит на дух.

Представляю, каково их соседям.

Представляете, как им самим?..

: golos.ua