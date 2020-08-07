Свитолина отказалась от участия в Открытом чемпионате США

На фоне усиления пандемии коронавируса ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина решила сняться с US Open — Открытого чемпионата США.

На своей странице в Facebook пятая ракетка мира написала, что приняла это решение касательно второго в этом году турнира серии Большого шлема, «учитывая все аспекты».

«Я хочу поблагодарить Ассоциацию тенниса США (USTA), организаторов и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за то, что они дали игрокам возможность сыграть, а болельщикам — посмотреть это грандиозное событие», — добавила она

Свитолина выразила понимание и уважение усилиям, которые приложили вышеупомянутые организации, чтобы провести турнир в безопасной среде на фоне пандемии.

«Но мне все равно неудобно отправляться в США, не подвергая свою команду и себя самому высокому риску. Удачи всем. До следующего года, US Open!», — резюмировала теннисистка.