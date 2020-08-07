Чотири українські фармкомпанії тестують препарати для лікування COVID-19, – РНБО

Чотири українські фармацевтичні компанії проводять клінічні дослідження препаратів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема симптоматичного.

Про це інформує пресслужба РНБО.

Це – АТ “Фармак”, ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, ТОВ “БІОФАРМА ПЛАЗМА” та ТДВ “ІнтерХім”. “Україна має достатню кількість високопрофесійних фахівців і підприємств фармацевтичної галузі, здатних створити необхідні для лікування COVID-19 ліки і вакцини”, – зазначив секретар РНБО Олексій Данилов. Сьогодні в Україні за напрямком “Інфекційні хвороби/COVID-19” проводяться клінічні випробування чотирьох лікарських засобів – “Амізон® MAKC” (виробництва АТ “Фармак”, Україна), “Аміксин IС” (ТДВ “ІнтерХім”, Україна), “Корвітин® “(ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ”, Україна) і “Біовен” (ТОВ “БІОФАРМА ПЛАЗМА”, Україна).

Усі ці препарати зареєстровані в Україні, отже допускаються до застосування і давно відомі, проте в інструкціях до їх застосування не міститься інформації про лікування COVID-19. Віковий діапазон учасників усіх попередніх досліджень – дорослі (18-65 років), а щодо “Біовену” і “Корвітину” – додатково включено до переліку учасників осіб похилого віку (старше 65 років).