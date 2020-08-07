Путин лично пообщался с Лукашенко о судьбе «вагнеровцев», хотя Кремль заявлял, что не имеет к ним отношения

После того, как президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко общались по поводу задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера, лидер Беларуси обсуждал этот же вопрос и с Владимиром Путиным

Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве.

«Лукашенко и Путин уже помирились. Опять братья. Крайней назначили Украину. Ай да батька», — пишет он на своей страничке в соцсетях и цитирует сообщение пресс-службы Кремля о разговоре Лукашенко и Путина.

Так, в Кремле по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, вопрос боевиков ЧВК Вагнера будет урегулирован «в духе взаимопонимания». «Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», — говорится в сообщении.

Напомним, что сразу же после задержания «вагнеровцев» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что знать ничего не знает — мол, в России ЧВК де-юре не существуют.

А в росСМИ вышла публикация об «украинском следе» в истории с задержанием наемников под Минском. Мол, то была спецоперация СБУ.