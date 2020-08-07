“Усі хочуть миру”: Таран на Донбасі заговорив про “відчуття кінця війни”

Майже за два тижні перемир’я армія та жителі Донбасу “почали відчувати кінець війни”, а життя в регіоні почало відроджуватися. Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Таран під час візиту в район проведення операції Об’єднаних сил разом з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю, 7 серпня.

За словами Тарана, “від війни стомились і армія, і цивільні”. “Усі хочуть миру на цій землі. Те, що відбувається зараз, дає надію, дає людям сподівання, що ми колись нарешті це вирішимо. Безперечно, зараз це вирішує не армія. Мають вирішувати це питання політичним шляхом”, – цитує міністра пресслужба ОПУ.

“Солдати казали, що якщо політики не будуть вирішувати, не зможуть вирішувати, нам нічого не залишиться крім того, щоб покладатися лише на Збройні сили”, – додав Андрій Таран. За словами міністра оборони, саме така поїздка вздовж лінії розмежування й дала змогу зрозуміти настрій українських бійців, які захищають державу. Наразі армія, за словами Тарана, вірить Верховному Головнокомандувачу.

“Це дійсно чудово сприймається особовим складом. Вони раді бачити президента – не там десь, який лише по телебаченню виступає, а того, який з ними, приїздить до них, вникає в те, що відбувається, проводить бесіди. Дуже чудова психологічна атмосфера кожного разу, коли президент приїжджає на позицію”, – наголосив він. У пресслужбі ОПУ додали, що загалом за два дні Володимир Зеленський проїхав понад 100 км лінії розмежування.