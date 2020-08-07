Підраховано, скільки справ порушили за фактом домашнього насильства за півроку

За півроку Нацполіція відкрила близько 900 справ за фактом домашнього насильства.

За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, громадяни стали дедалі менше приховувати такі факти та частіше звертатися за допомогою до правоохоронців, Як повідомляє «Слово і Діло», про це пише пресслужба відомства в п’ятницю, 7 серпня.

Зазначено, що в Нацполіції були створені та вже активно працюють 45 мобільних груп із протидії домашньому насильству. Водночас запланований запуск ще 50 таких груп. «Зараз вони працюють у кожному великому місті, і ми плануємо запустити такі групи в сільській місцевості. Поліцейські в складі таких груп займаються не тільки реагуванням. Їхнє завдання також – професійна консультація постраждалим від домашнього насильства та профілактика з кривдником», – зазначив він.

Фацевич підкреслив, що порівняно з минулим роком простежується системне зростання повідомлень про факти домашнього насильства. «У цьому році поліцейські відкрили вже близько 900 кримінальних проваджень за вчинення домашнього насильства і склали понад 64 000 адміністративних протоколів», – сказав заступник глави НПУ.